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Галактионов: Пиняев — это не приобретение на перспективу, он готов давать результат сейчас

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру нападающего Сергея Пиняева в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Мы сразу обозначили это и в частных беседах с ним, и в СМИ, что это не приобретение на перспективу, он готов давать результат сейчас. У него феноменальные качества в плане обыгрыша, стартовой скорости, инициативы взять игру на себя», — цитирует Галактионова «Матч ТВ»

При этом он подчеркнул, что в игре с «Ростовом» вся команда билась.

«Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:1. 18-летний Пиняев не отметился результативными действиями. Хет-трик оформил Артём Дзюба.

Железнодорожники с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 35 очками — третье. 

Ранее бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом».



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