Голы Месси и Мбаппе помогли ПСЖ взять верх над «Нантом» в матче Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» нанёс поражение на своём поле «Нанту» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Кристофа Галтье.

В составе ПСЖ мячи забили Лионель Месси (12-я минута), Данилу Перейра (60-я). У «канареек» отличились Людовик Блас (31-я), Игнатиус Ганаго (38-я), Килиан Мбаппе (90 + 2). Автогол на свой счёт записал Жауэн Аджам (17-я).

«Пари Сен-Жермен» с 63 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Нант» с 28 очками занимает 13-е место.

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