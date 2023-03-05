Дзюба не планирует количество голов за «Локомотив» в оставшихся матчах сезона

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своих задачах по количеству голов за столичную команду в сезоне-2022/23.

«Сколько планируете забить? Никогда такие вещи не планирую», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По его мнению, «Локо» показал хорошую игру и заслуженно победил «Ростов» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Главное, что не проиграли борьбу на таком поле. Сейв Ильи Лантратова в начале помог. Главное, чтобы «Локомотив» был как можно выше в таблице», — добавил он.

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:0). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ. Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

Кроме того, Дзюба является рекордсменом Российской премьер-лиги (РПЛ) по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.

Бывший форвард сборной России оформил хет-трик впервые за 470 дней.

Ранее бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом».