«Айлендерс» победил «Детройт» в матче НХЛ, Сорокин отразил 22 броска

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

У победителей шайбы забросили Зак Паризе (42-я минута), Ноа Добсон (56-я) и Андерс Ли (45-я, 58-я). У проигравших отличился Дилан Ларкин (39-я).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска. Защитник «синерубашечников» Александр Романов провёл на льду 16 минут 35 секунд, результативными действиями не отметился.

«Айлендерс» с 72 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» с 65 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот в матче АХЛ против «Манитоба Мус».





