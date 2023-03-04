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Комличенко: индивидуальные ошибки стали причиной поражения от «Локомотива»

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от московского «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Комличенко: индивидуальные ошибки стали причиной поражения от «Локомотива»
  • РИА Новости

«В чём причина поражения? Невыполнение установки и индивидуальные ошибки. Был один план, в перерыве поменяли. «Локомотив» свои полумоменты забил, а мы свои 100-процентные — нет», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Артём Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом». Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

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