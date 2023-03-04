Галактионов сообщил, что во время матча с «Ростовом» скончался переводчик «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Локомотив» скончался переводчик железнодорожников Мурат Сасиев.

«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве». Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» со счётом 3:1. Нападающий победителей Артём Дзюба оформил хет-трик в матче. Игрок отметился голами на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Единственный мяч за «Ростов» забил Николай Комличенко (87-я минута).

Таким образом, «Локомотив» расположился на 14-ой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ростов» — третий (35 очков).

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом».