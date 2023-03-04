Узнать больше

Тихонов — о судействе в матче с «Уралом»: у «Спартака» отняли победу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» высказался об отменённом голе в исполнении Александра Соболева в ворота «Урала» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Тихонов — о судействе в матче с «Уралом»: у «Спартака» отняли победу
  • РИА Новости

«Я не понимаю судью. Зачем ты раньше времени свистишь, если у тебя есть VAR? Ты всегда можешь подстраховаться, если вдруг случится нарушение правил. Поэтому я считаю, что у «Спартака» отняли победу», — заявил Тихонов RT.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Главный арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева в ворота екатеринбургской команды на 86-й минуте.

Ранее Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить