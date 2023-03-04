Тихонов — о судействе в матче с «Уралом»: у «Спартака» отняли победу
- РИА Новости
«Я не понимаю судью. Зачем ты раньше времени свистишь, если у тебя есть VAR? Ты всегда можешь подстраховаться, если вдруг случится нарушение правил. Поэтому я считаю, что у «Спартака» отняли победу», — заявил Тихонов RT.
«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Главный арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева в ворота екатеринбургской команды на 86-й минуте.
Ранее Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором.