Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России по футболу Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева с «Уралом».

«Если говорить о судействе, здесь полное равенство. Первый спорный момент — пенальти в ворота «Спартака». Некоторые рефери вообще могли показать красную карточку за такое нарушение. Если говорить об эпизоде с отменённым голом Александра Соболева, то правильно сказал Руслан Литвинов: «Арбитр свистнул. Что мы можем сделать?» Да, он ошибся, он не должен был свистеть. Но вспомните сам момент: вратарь выбегает, защитники с нападающим сталкиваются, после чего голкипер падает. Судье непросто было разобраться в этом противоборстве. Поэтому здесь сыграл роль человеческий фактор», — заявил Мостовой RT.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».