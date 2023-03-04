Узнать больше

Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России по футболу Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева с «Уралом».
Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о судействе, здесь полное равенство. Первый спорный момент — пенальти в ворота «Спартака». Некоторые рефери вообще могли показать красную карточку за такое нарушение. Если говорить об эпизоде с отменённым голом Александра Соболева, то правильно сказал Руслан Литвинов: «Арбитр свистнул. Что мы можем сделать?» Да, он ошибся, он не должен был свистеть. Но вспомните сам момент: вратарь выбегает, защитники с нападающим сталкиваются, после чего голкипер падает. Судье непросто было разобраться в этом противоборстве. Поэтому здесь сыграл роль человеческий фактор», — заявил Мостовой RT.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить