Мишина: Туктамышева и её тренер довольны прокатом, но осадочек остался

Тренер Татьяна Мишина отреагировала на выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе в финале Гран-при России.

«Лиза каталась хорошо, но потеряла баллы на каскаде тройной лутц — двойной тулуп. Аксель был прекрасен. В Питере она всегда катается вдохновенно. Думаю, и Алексей Николаевич, и Лиза остались довольны, но осадочек остался», — цитирует Мишину Sport24.

Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Она получила за прокат 85,62 балла.

Второй результат у Елизаветы Туктамышевой (81,09 балла). Замыкает тройку Камила Валиева (78,97).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при из-за санкций Первого канала.