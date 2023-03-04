Янчук: для победы над Медведевым Рублёву не хватило надёжности

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

«Финал удался, первый сет был равным и напряжённым, но на второй у Рублёва не хватило сил, надёжности. Андрей часто забегал справа, это у него коронный удар, но его не хватает, чтобы пробить Даниила», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, Медведев здорово передвигался и прекрасно контратаковал.

«Они держали мяч подолгу и показывали теннис высочайшего уровня. Медведев во второй партии был уверен в своей победе», — заключил Янчук.

Финальная игра завершилась со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

27-летний Медведев занимает седьмое место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В активе россиянина 18 титулов ATP. В 2021 году он стал победителем US Open.

Медведев после победы над Рублёвым вернёт себе статус первой ракетки России.

Ранее Медведев заявил, что победа над Новаком Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.