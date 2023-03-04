Мостовой: ошибка судьи лишила «Спартак» трёх очков в матче с «Уралом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу судей в матче между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Да, здесь судья допустил ошибку, но его тоже можно оправдать. Он свистнул раньше, подумал, что наверняка какое-то нарушение, какой-то контакт был», — цитирует Мостового РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что из-за ошибки арбитра «Спартак» не смог заработать три очка, которых в концовке чемпионата может не хватить в борьбе за золотые медали.

«Ясно, что это момент был на победу», — добавил экс-футболист красно-белых.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Столичный клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает 10-ю строчку. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).

Главный арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в ворота екатеринбургской команды на 86-й минуте.

«Спартак» позже сообщил, что не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».