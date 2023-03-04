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Медведев: очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих

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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на свою победу в турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
Медведев: очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих
  • Gettyimages.ru

«Это потрясающе. Начало года не было идеальным. В теннисе, когда ты не выигрываешь турниры, ты всегда сомневаешься, что бы ни происходило на тренировках, поэтому я сильно сомневался. Очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих», — заявил Медведев после матча.

Медведев нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву в финальном матче турнира. Игра закончилась со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Таким образом, россиянин получит 500 рейтинговых очков и $533 990 в качестве призовых.

Ранее сообщалось, что Медведев после победы над Рублёвым вернёт себе статус первой ракетки России.

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