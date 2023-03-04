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«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» на восьмой компенсированной минуте

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Лондонский «Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Борнмуту» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» на восьмой компенсированной минуте
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Игра в столице Великобритании закончилась со счётом 3:2 в пользу «канониров».

В лондонской команде отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (70-я) и Райсс Нелсон (90 + 8). У гостей мячи забили Филип Биллинг (первая) и Маркос Сенеси (57-я).

«Арсенал» с 63 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Борнмут» с 21 очком занимает 19-е место.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» в АПЛ.

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