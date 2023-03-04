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Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Рублёвым

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае над Андреем Рублёвым.
Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Рублёвым
  • РИА Новости

«В любом розыгрыше лучше выигрывал позицию Даня — это объяснимо, вторая подача хуже была у Рублёва. Очки свои выигрышные Даня разыгрывал легче, чем Рублёв. Так что победа закономерна», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, победила более интеллигентная игра, союзником Рублёва была скорость, но с ней Медведев справлялся.

«А так, во всех тактико-технических данных на второй подаче Медведев был лучше», — сказал Тарпищев.

Финальная игра закончилась со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

27-летний Медведев занимает седьмое место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В активе россиянина 18 титулов ATP. В 2021 году Медведев стал победителем US Open.

Ранее Медведев заявил, что победа над Новаком Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.

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