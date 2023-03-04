Щербакова поделилась впечатлениями от исполнения символического удара по мячу в матче «Спартак» — «Урал»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от участия в открытии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уралом».

«Мой первый удар по футбольному мячу, немного волновалась. Спасибо «Спартаку» за поддержку», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает 10-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».