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Щербакова поделилась впечатлениями от исполнения символического удара по мячу в матче «Спартак» — «Урал»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от участия в открытии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уралом».
Щербакова поделилась впечатлениями от исполнения символического удара по мячу в матче «Спартак» — «Урал»
  • РИА Новости

«Мой первый удар по футбольному мячу, немного волновалась. Спасибо «Спартаку» за поддержку», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает 10-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».

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