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Малком признался, что хочет забивать больше мячей головой за «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Малком высказался о победе над «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Малком признался, что хочет забивать больше мячей головой за «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Спасибо за поздравления, рад, что помог команде. Раньше забивал головой, но не столь часто. Может быть, буду бить головой чаще, потому что чувствую поддержку партнёров. Самое главное, что мы победили, двигаемся дальше», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

При этом он признался: когда играл во Франции, забил похожий гол со штрафного.

«Чувствовал в себе уверенность. Планировал и ударил как хотел. Работа, которую я делаю на поле и за его пределами, приносит плоды», — добавил Малком.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Пари НН» со счётом 3:0. Малком оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. Один из мячей бразилец забил головой, другой со штрафного.  Ещё один гол на свой счёт записал Александр Ерохин.

«Зенит» продолжает лидировать в Российской премьер-лиге, набрав 45 очков. «Пари НН» — 12-й (19 очков).

Ранее Денис Глушаков объяснил, почему пропускает матч «Пари НН» с «Зенитом».

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