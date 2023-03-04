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Малком догнал Писарского и Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ

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Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород».
Малком догнал Писарского и Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ
  • Gettyimages.ru

На счету игрока теперь 14 мячей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он догнал Владимира Писарского («Крылья Советов») и Квинси Промеса («Спартак») по числу голов в чемпионате.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 45 очков. «Пари НН» — 12-й (19 очков).

Ранее Александр Алаев заявил, что РПЛ сделает всё возможное для увеличения посещаемости матчей.

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