Ветлугин назвал причины неудачного проката короткой программы в финале Гран-при России

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свой прокат короткой программы в финале Гран-при России.

«Тяжело. Давно я первый не катал. Другая подготовка к прокату. Не знаю, что случилось с акселем. Почувствовал, как одна кнопка-застёжка отклеивалась во время захода на аксель. Думал не об акселе, а о том, чтобы не отклеились две другие», — приводит слова Ветлугина Sport24.

В прокате Ветлугин упал с тройного акселя и допустил ошибку на ещё одном четверном прыжке. Он получил 77,36 балла.

Ранее Макар Игнатов положительно оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.