Узнать больше

Ветлугин назвал причины неудачного проката короткой программы в финале Гран-при России

Короткая ссылка
Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свой прокат короткой программы в финале Гран-при России.
Ветлугин назвал причины неудачного проката короткой программы в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Тяжело. Давно я первый не катал. Другая подготовка к прокату. Не знаю, что случилось с акселем. Почувствовал, как одна кнопка-застёжка отклеивалась во время захода на аксель. Думал не об акселе, а о том, чтобы не отклеились две другие», — приводит слова Ветлугина Sport24.

В прокате Ветлугин упал с тройного акселя и допустил ошибку на ещё одном четверном прыжке. Он получил 77,36 балла.

Ранее Макар Игнатов положительно оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить