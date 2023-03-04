Тарпищев: с Джикией в составе «Спартак» бы не проиграл «Уралу»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результат матча московского «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Реально «Спартак» был сильнее, вот только непонятно, почему они начали играть только с 20-й минуты. Мне кажется, если был бы Джикия, то порядок сзади был бы обеспечен, что не привело бы к пропущенным мячам», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

По мнению болельщика красно-белых, также на результате игры сказалось «тяжёлое поле», которое мешало футболистам созидать.

«Но главное, что команда играет, у неё есть желание это делать. Чего расстраиваться?» — добавил Тарпищев.

«Спартак» и «Урал» на стадионе «Открытие Банк Арена» сыграли вничью 2:2. В составе хозяев дубль оформил полузащитник Руслан Литвинов. У гостей забитыми мячами отметились хавбеки Эрик Бикфалви и Рай Влут. На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.

«Спартак» с 37 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Капитан столичной команды Георгий Джикия пропустил матч из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».