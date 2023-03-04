Узнать больше

Роналду прокомментировал получение награды «Игрок месяца» в Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на то, что стал лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.
Роналду прокомментировал получение награды «Игрок месяца» в Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

«Рад выиграть награду «Игрок месяца» по итогам февраля в Саудовской лиге. Надеюсь, это первая из многих! Горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — написал Роналду в соцсетях.

В феврале португалец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Напомним, что игрок 30 декабря 2022 года подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год.

Ранее сообщалось, что блогер из Венесуэлы заявила, что у неё была интимная связь с Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить