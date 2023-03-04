Роналду прокомментировал получение награды «Игрок месяца» в Саудовской Аравии
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«Рад выиграть награду «Игрок месяца» по итогам февраля в Саудовской лиге. Надеюсь, это первая из многих! Горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — написал Роналду в соцсетях.
В феврале португалец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
Напомним, что игрок 30 декабря 2022 года подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год.
Ранее сообщалось, что блогер из Венесуэлы заявила, что у неё была интимная связь с Роналду.