Роналду прокомментировал получение награды «Игрок месяца» в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на то, что стал лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

«Рад выиграть награду «Игрок месяца» по итогам февраля в Саудовской лиге. Надеюсь, это первая из многих! Горжусь тем, что являюсь частью этой команды», — написал Роналду в соцсетях.

В феврале португалец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Напомним, что игрок 30 декабря 2022 года подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год.

Ранее сообщалось, что блогер из Венесуэлы заявила, что у неё была интимная связь с Роналду.