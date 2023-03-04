Арбитр назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля

Судья Евгений Турбин назначил пенальти в пользу «Ахмата» в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

Судья назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля: Михаилу Сивакову, случайно наступившему на ногу игрока хозяев за лицевой линией, после просмотра cистемы видеопомощи арбитрам показали также красную карточку.

В настоящий момент «Ахмат» на своём поле принимает «Оренбург». Счёт после первого тайма — 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Александра Соболева.