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Арбитр назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля

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Судья Евгений Турбин назначил пенальти в пользу «Ахмата» в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
Арбитр назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля
  • РИА Новости

Судья назначил пенальти в пользу «Ахмата» за фол, который был за пределами поля: Михаилу Сивакову, случайно наступившему на ногу игрока хозяев за лицевой линией, после просмотра cистемы видеопомощи арбитрам показали также красную карточку.

В настоящий момент «Ахмат» на своём поле принимает «Оренбург». Счёт после первого тайма — 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Александра Соболева. 

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