Литвинов — о дубле в матче с «Уралом»: было бы приятнее, если бы сегодня победили

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями после ничьей с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ.

«Для моей позиции редкость забивать два мяча. Могу сказать уверенно, что было бы приятнее, если бы сегодня победили», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».

В матче с «Уралом» Литвинов отметился дублем.

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».