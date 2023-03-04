Соболев: поздравляю всех с победой. 3:2! Я забил красивый гол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил всех с победой команды в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом», несмотря на то, что игра завершилась вничью (2:2).

«Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол. Мешков не извинялся. Я просто спросил у него, что было. А потом ушёл. Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю Спартаку 5 баллов за рестарт сезона», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол Соболева в ворота «Урала».

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче с «Уралом».