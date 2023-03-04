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Маклаков: надо гнать Мешкова из футбола

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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».
Маклаков: надо гнать Мешкова из футбола
  • РИА Новости

«Надо гнать просто Мешкова из футбола. И тех, кто на VAR сидел, потому что это явное нарушение всех законов, которые есть в футболе. Гол, конечно, был», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее Гильермо Абаскаль прокомментировал отменённый гол «Спартака» в матче с «Уралом».

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