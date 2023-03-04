Абаскаль прокомментировал отменённый гол «Спартака» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию и дадут комментарий. Наверное, они тоже допускают ошибки. Я как тренер стараюсь заниматься тем, чем я должен, — исправляться и становиться лучше», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее Александр Алаев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче с «Уралом».