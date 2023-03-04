Глава РПЛ: грустно, что опытный судья Мешков совершил ошибку в свой юбилей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Грустно, что такой опытный судья, как Мешков, в свой юбилей совершил ошибку. Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением. Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за клуб», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды. Это был его 200-й матч в РПЛ.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее президент РПЛ назвал «грустной картиной» посещаемость матчей «Спартака» после введения паспорта болельщика.