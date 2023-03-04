Муравьёва — о короткой программе: не до конца понимаю, как оценить прокат

Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.

«Рада, что тут нахожусь. Большая поддержка. А от проката двоякие ощущения. Не до конца понимаю, как его оценить.

Сложно было привыкнуть ко льду. Лёд бывает разный, вчера пришлось привыкать к нему на тренировочной арене», — приводит слова Муравьёвой Sport24.

Муравьёва с ошибкой исполнила тройной аксель, но чисто прыгнула остальные прыжки. За прокат она получила 77,94 балла.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления в короткой программе в финале Гран-при России.