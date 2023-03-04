Шведская лыжница впервые в истории выиграла марафон классическим стилем на ЧМ
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Её результат — 1:22.18,0.
Таким образом, Андерссон стала первой победительницей марафона классическим стилем на чемпионате мира из Швеции в истории. Она также прервала серию побед норвежек на этой дистанции с 2011 года.
Второй финишировала норвежка Кьерсти Кальво с отставанием 53,0. Третья — шведка Фрида Карлссон (+54,2).
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