Горбачёва оценила свой прокат короткой программы в финале Гран-при России

Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала свой прокат короткой программы в финале Гран-при России.

«Прокат на 8 из 10. После прыжковой части пошла в раздрай, на твиззле косякнула. Времени было немного. Но мы старались.

Мне приятно, когда меня поддерживают. Сегодня меня встречали очень громко!» — приводит слова Горбачёвой Sport24.

За свой прокат она получила 78,97 балла. После первой разминки Горбачёва занимает третье промежуточное место.

Ранее фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России.