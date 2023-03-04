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Петросян рада высоким оценкам в финале Гран-при России

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Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России.
Петросян рада высоким оценкам в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Очень рада, что увидела такую высокую для себя оценку. Каталось очень легко, получила наконец-то удовольствие. Публика хорошая, поддерживает. Пою во время короткой? Это помогает вживаться в образ», — сказала фигуристка журналистам.

По итогам короткой программы Аделия получила от судей 85,62 балла. Изначально спортсменка не должна была принимать участие в турнире, но после снятия фигуристок была заявлена в финал.

Ранее сообщалось, что Софья Самоделкина не стала общаться с журналистами после выступления в короткой программе в финале Гран-при России.

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