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Итальянский журналист назвал Миранчука одним из выдающихся игроков «Торино»

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Итальянский журналист Марио Пальяра поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.
Итальянский журналист назвал Миранчука одним из выдающихся игроков «Торино»
  • Gettyimages.ru

«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас, настоящее открытие для всей Италии. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в Серии А абсолютно заслужена.

Алексей является одним из выдающихся игроков команды и проводит отличный сезон», — приводит слова Марио Sport24.

3 марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Миранчук в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Торино» в гостях потерпел поражение от «Ювентуса» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

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