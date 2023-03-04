Итальянский журналист назвал Миранчука одним из выдающихся игроков «Торино»
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«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас, настоящее открытие для всей Италии. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в Серии А абсолютно заслужена.
Алексей является одним из выдающихся игроков команды и проводит отличный сезон», — приводит слова Марио Sport24.
3 марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Миранчук в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что «Торино» в гостях потерпел поражение от «Ювентуса» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.