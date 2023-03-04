Сорин предположил, когда Степанова сможет вернуться к соревнованиям

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал состояние Вероники Степановой, которой стало плохо на финише масс-старта на «Чемпионских высотах».

«В планах есть (участие Степановой в чемпионате России). Что будет через две недели, мы увидим. За две недели может всякое произойти. Посмотрим, какие последствия будет иметь сегодняшняя гонка. Будем следить за состоянием спортсменки. Всё может быть, поживём – увидим.

Вероника поехала домой. Будет отдыхать. Сейчас пару дней отдохнёт после такой тяжёлой гонки. Дальше вернётся в строй», — приводит слова Сорина РИА Новости.

Степанова упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее врач сборной России Роман Эрлихман прокомментировал состояние Степановой.