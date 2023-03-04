Немецкий журналист: в Малиновке можно проводить Кубок мира

Немецкий журналист Роберт Кемпе поделился впечатлениями от посещения Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам в Малиновке.

«Малиновка превзошла мои ожидания. Тут всё сделано с размахом. Великолепные трассы, прекрасная организация, интересные гонки. На этом комплексе можно проводить Кубок мира», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Напомним, что в Малиновке с 23 февраля по 5 марта проходят Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты».

В заключительный день состоится мужская гонка на 50 км.

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