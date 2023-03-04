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Немецкий журналист: в Малиновке можно проводить Кубок мира

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Немецкий журналист Роберт Кемпе поделился впечатлениями от посещения Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам в Малиновке.
Немецкий журналист: в Малиновке можно проводить Кубок мира
  • РИА Новости

«Малиновка превзошла мои ожидания. Тут всё сделано с размахом. Великолепные трассы, прекрасная организация, интересные гонки. На этом комплексе можно проводить Кубок мира», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Напомним, что в Малиновке с 23 февраля по 5 марта проходят Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты». 

В заключительный день состоится мужская гонка на 50 км.

Ранее Юрий Бородавко сообщил, что Вероника Степанова находится в сознании после падения на финише.

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