Агент Вендела рассказал, как ситуация с брошенным бананом повлияла на футболиста

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что ситуация с брошенным в игрока бананом никак не повлияла на его настрой.

«Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать и приносить пользу «Зениту». Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силён ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

Ранее сообщалось, что «Волгу» оштрафовали на 500 тыс. руб. за брошенный на поле банан в матче с «Зенитом».