Новичок «Зенита» Ренан эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии
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«Моя очередная мечта осуществилась. Одному Богу известно, через что я прошёл, чтобы этот момент в карьере наступил. Благодарю Бога за всё. Пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал Ренан в социальных сетях.
Напомним, что для 19-летнего бразильца это первое приглашение в основную сборную.
26 марта Бразилия проведёт товарищеский матч с командой Марокко.
Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.