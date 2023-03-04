Новичок «Зенита» Ренан эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан высказался о попадании в заявку сборной Бразилии.

«Моя очередная мечта осуществилась. Одному Богу известно, через что я прошёл, чтобы этот момент в карьере наступил. Благодарю Бога за всё. Пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал Ренан в социальных сетях.

Напомним, что для 19-летнего бразильца это первое приглашение в основную сборную.

26 марта Бразилия проведёт товарищеский матч с командой Марокко.

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.