Узнать больше

Новичок «Зенита» Ренан эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан высказался о попадании в заявку сборной Бразилии.
Новичок «Зенита» Ренан эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Моя очередная мечта осуществилась. Одному Богу известно, через что я прошёл, чтобы этот момент в карьере наступил. Благодарю Бога за всё. Пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал Ренан в социальных сетях.

Напомним, что для 19-летнего бразильца это первое приглашение в основную сборную.

26 марта Бразилия проведёт товарищеский матч с командой Марокко.

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить