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Педриньо попросил «Сан-Паулу» отстранить его до завершения расследования

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Полузащитник московского «Локомотива» Педриньо, выступающий на правах аренды в «Сан-Паулу», обратился к бразильскому клубу с просьбой отстранить его до завершения расследования дела о домашнем насилии.
Педриньо попросил «Сан-Паулу» отстранить его до завершения расследования
  • globallookpress.com

«Я попросил «Сан-Паулу» временно отстранить меня, чтобы сосредоточиться на работе с властями и как можно быстрее прояснить все обвинения, выдвинутые против меня, чтобы в ближайшее время возобновить карьеру. Благодарю мою семью и моего менеджера, которые безоговорочно поддерживают меня», — написал Педриньо на своей странице в социальной сети.

2 марта стало известно, что бывшая девушка 23-летнего бразильца Аманда Нуньес написала заявление в полицию по поводу насилия с нанесением телесных повреждений.

Позже бразильский клуб выступил с заявлением по поводу обвинений полузащитника в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» может вернуть Педриньо в «Локомотив» из-за обвинений в домашнем насилии.

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