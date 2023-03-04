Аскаров подрался с канадским вратарём в матче АХЛ

Российский вратарь «Милуоки Эдмиралс» Ярослав Аскаров подрался с канадским голкипером «Техас Старз» Рэми Порье в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Драка началась в середине третьего периода при счёте 5:1 в пользу «Техаса». После пары пропущенных ударов Аскаров потерял равновесие и упал, после чего в дело вмешались судьи.

Впоследствии «Милуоки» сумел отыграть две шайбы, но всё равно потерпел поражение — 3:5.

20-летний россиянин является вратарём системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз». Он дебютировал в НХЛ 13 января в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (3:4).

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот в матче АХЛ против «Манитоба Мус».