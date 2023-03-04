Фигурист Антонышев допустил распад пары с 13-летней Чернышевой
«Мы, конечно, это обсуждали. Вероятнее всего, пара распадётся в силу возраста. Грустно», — цитирует Антонышева ТАСС.
При этом он подчеркнул — когда спортсмены вставали в пару, они понимали, что сложность с возрастом есть.
«Но всё-таки надежда была, что в России у нас получится дольше выступать вместе. Мы катаемся вместе восемь месяцев», — заключил Антонышев.
13-летняя Чернышева и 21-летний Антонышев стали третьими в финале юниорского Гран-при России, фигуристы тренируются в академии «Ангелы Плющенко».
Международный союз конькобежцев (ISU) в июне 2022 года повысил минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024/25. Сейчас минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования составляет 15 лет.
Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.