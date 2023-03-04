Гончаренко отметила работу Плющенко по итогам юниорского финала Гран-при
«Мне понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа. Жалко, что Жилина сорвала четверной сальхов, она может его делать красиво, качественно, чисто, но сделала два четверных тулупа, один в конце — прекрасно», — цитирует Гончаренко ТАСС.
По её словам, Садкова выглядела бледно, вращение у фигуристки не задалось.
«И катание было без настроения, она девушка утонченная, а здесь что-то не получилось — и она сникла, это было заметно», — добавила Гончаренко.
Финал Гран-при России среди юниоров проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.
Золотую медаль завоевала Вероника Жилина, которая получила по сумме двух программ 222,45 балла. Серебро выиграла Дарья Садкова (206,09), бронзу — Мария Гордеева (204,08). Софья Титова расположилась на четвёртом месте (200,99).
Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.