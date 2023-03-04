Гончаренко отметила работу Плющенко по итогам юниорского финала Гран-при

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила работу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Мне понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа. Жалко, что Жилина сорвала четверной сальхов, она может его делать красиво, качественно, чисто, но сделала два четверных тулупа, один в конце — прекрасно», — цитирует Гончаренко ТАСС.

По её словам, Садкова выглядела бледно, вращение у фигуристки не задалось.

«И катание было без настроения, она девушка утонченная, а здесь что-то не получилось — и она сникла, это было заметно», — добавила Гончаренко.

Финал Гран-при России среди юниоров проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Золотую медаль завоевала Вероника Жилина, которая получила по сумме двух программ 222,45 балла. Серебро выиграла Дарья Садкова (206,09), бронзу — Мария Гордеева (204,08). Софья Титова расположилась на четвёртом месте (200,99).

Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.