Хаджи: «Спартаку» нельзя терять очки в матче с «Уралом»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи оценил шансы красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Конечно, надо обязательно выигрывать. Очки нам нельзя терять. Психологический фактор здесь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Боюсь, что можно и перегореть», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

По его мнению, «Урал» сейчас довольно крепкая обученная и неплохая команда.

«Веселая, не боится ничего. Под руководством Ганчаренко они хорошо идут. Тяжелая игра ожидается», — добавил Хаджи.

«Спартак» сыграет с «Уралом» на своём поле 4 марта. Встреча начнётся в 14:00 мск. Столичный клуб по итогам 17 туров с 36 очками располагается на втором месте, «Урал» с 21 очком — на десятой строчке.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что поддержал бы выдачу российского паспорта полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.