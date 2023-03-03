«Сан-Хосе» обменял российского форварда Наместникова в «Виннипег»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипег Джетс».

30-летний воспитанник воскресенского «Химика» 3 марта был обменян в канадский клуб. Взамен «акулы» получат выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

Наместников в сезоне-2022/23 в 57 матчах регулярного чемпионата набрал 15 очков (шесть голов и девять результативных передач).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб.