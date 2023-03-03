Дуда: российские спортсмены должны нести бремя своей страны и не требовать допуска

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал предложение о снятии санкций со спортсменов из России.

«Ситуация в мире спорта непростая. Мы прекрасно знаем, что в спорте принято относиться ко всем так, будто ничего не происходит. Мне очень жаль российских спортсменов. Но они тоже несут определённую ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн», — цитирует Дуду Sportowe Fakty.

Он подчеркнул, что Польша изо всех сил старается донести до мира, что дело не только в том, что Россия проводит СВО.

«Но и в том, что спецоперация имеет поддержку значительной части российского общества», — добавил Дуда.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Минспорте заявили, что спортивные федерации помогут пострадавшим при СВО регионам России.