Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале.

Экс-хавбек железнодорожников в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. Миранчук в каждой игре выходил на поле в стартовом составе.

«Торино» в феврале обыграл «Удинезе» (1:1), сыграл вничью с «Кремонезе» (2:2), но уступил «Милану» (0:1) и «Юветнусу» (2:4).

Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто («Лечче»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи) и Виктор Осимхен («Наполи»).

Ранее сообщалось, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом».