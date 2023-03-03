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Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале

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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале.
Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Экс-хавбек железнодорожников в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. Миранчук в каждой игре выходил на поле в стартовом составе.

«Торино» в феврале обыграл «Удинезе» (1:1), сыграл вничью с «Кремонезе» (2:2), но уступил «Милану» (0:1) и «Юветнусу» (2:4).

Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто («Лечче»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи) и Виктор Осимхен («Наполи»).

Ранее сообщалось, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом».

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