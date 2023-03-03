Новичок «Зенита» Ренан впервые вызван в основную сборную Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан попал в заявку сборной Бразилии.

Для 19-летнего бразильца это первое приглашение в основную сборную.

26 марта Бразилия проведёт товарищеский матч с командой Марокко.

Напомним, что в составе молодёжной сборной Ренан стал победителем молодёжного Кубка Америки.

После турнира защитник прибыл в расположение петербургского клуба и присутствовал на скамейке запасных во время матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.