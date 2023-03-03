Рублёв победил Зверева и вышел в финал турнира в Дубае
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Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).
25-летний россиянин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Таким образом, Рублёв вышел в финал турнира ATP, где встретится с победителем игры между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
Ранее Медведев заявил, что считает Джоковича фаворитом полуфинала турнира в Дубае.