Рублёв победил Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

25-летний россиянин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Рублёв вышел в финал турнира ATP, где встретится с победителем игры между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Медведев заявил, что считает Джоковича фаворитом полуфинала турнира в Дубае.