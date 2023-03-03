Ступак: Крамер понимает меня лучше всех, но я их с Бородавко не сравниваю

Российская лыжница Юлия Ступак не стала сравнивать немецкого специалиста Маркуса Крамера со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко.

«Крамер понимает меня лучше всех, но я их с Бородавко не сравниваю. Хотя мне всё лето все говорили: «Да, Юрий Викторович — это не Маркус». На самом деле меня это так всегда бесило. Я не понимала, почему при каждом моём шаге мне накидывают какое‑то такое соперничество между ними», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Лыжница отметила, что Крамер и Бородавко — два безумно умных тренера, которые знают, что нужно спортсменам.

«Извне мне пытались подвести итоговую черту — кто же всё‑таки лучше. Никто не лучше. Каждый хорош в своей группе», — подытожила она.

Перед началом текущего сезона Ступак, тренировавшаяся у Крамера, перешла в группу Бородавко.

Ранее Ступак заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством Крамера.