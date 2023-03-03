Узнать больше

Ступак: Крамер понимает меня лучше всех, но я их с Бородавко не сравниваю

Короткая ссылка
Российская лыжница Юлия Ступак не стала сравнивать немецкого специалиста Маркуса Крамера со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко.
Ступак: Крамер понимает меня лучше всех, но я их с Бородавко не сравниваю
  • РИА Новости

«Крамер понимает меня лучше всех, но я их с Бородавко не сравниваю. Хотя мне всё лето все говорили: «Да, Юрий Викторович — это не Маркус». На самом деле меня это так всегда бесило. Я не понимала, почему при каждом моём шаге мне накидывают какое‑то такое соперничество между ними», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Лыжница отметила, что Крамер и Бородавко — два безумно умных тренера, которые знают, что нужно спортсменам.

«Извне мне пытались подвести итоговую черту — кто же всё‑таки лучше. Никто не лучше. Каждый хорош в своей группе», — подытожила она.

Перед началом текущего сезона Ступак, тренировавшаяся у Крамера, перешла в группу Бородавко.

Ранее Ступак заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством Крамера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить