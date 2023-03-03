В «Волге» отреагировали на штраф за брошенный банан на матче с «Зенитом»

Директор «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать ульяновский клуб на 500 тыс. рублей за инцидент с брошенным на поле бананом во время матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Клуб обсуждает возможность подачи апелляции. Нам кажется, что сумма несоизмерима с поступком. На данный момент идёт процедура поиска человека, который это сделал. Если мы его в ближайшее время найдём, то будет проще подавать апелляцию», — приводит слова Наволокина «Чемпионат».

Во время игры в Ульяновске на поле был брошен банан. В пресс-службе ульяновского клуба сообщили, что, благодаря камерам видеонаблюдения, увидели сделавшего это человека. Полиция ведёт его поиски.

Ранее директор «Волги» Михаил Наволкин заявил, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль инцидент с бананом на матче Кубка России.