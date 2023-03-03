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Лыжница Ступак рассказала о тренировках с Бородавко

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Российская лыжница Юлия Ступак заявила, что благодарна тренеру сборной России Юрию Бородавко, но чувствует, что не подошла этому специалисту по некоторым критериям в подготовке.
Лыжница Ступак рассказала о тренировках с Бородавко
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Он просто спокойно разговаривает, объясняет задание. Всё делает размеренно и без криков! Он ни разу на меня не крикнул и не сказал, что я что‑то плохо сделала или недовыполнила. Я ему очень‑очень благодарна. Однако я вижу, что не подошла по какому‑то критерию», — цитирует Ступак «Матч ТВ»

2 марта лыжница заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера. Весной 2022 года года стало известно, что специалист, работавший в России с 2015 года, не будет работать с командой в предстоящем сезоне. Перед началом сезона Ступак перешла в группу Бородавко.

Ранее Бородавко высказался о возможном возвращении в команду немецкого специалиста Маркуса Крамера.

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