«Зенит» оштрафовали на 200 тыс. руб за бросание снежков болельщиками в судью
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«Перед началом игры с сектора фанатов «Зенита» были брошены снежки, которые попали в судейскую бригаду. После матча также были брошены снежки в игроков. За это клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
3 марта пресс-атташе «Волги» Олег Савинов сообщил, что КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тыс. рублей за инцидент с брошенным на поле бананом во время матча с сине-бело-голубыми. В пресс-службе также отметили, что благодаря камерам видеонаблюдения увидели сделавшего это человека. Полиция ведёт его поиски.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Зенита» Малком неоднократно нарушал правила дорожного движения в 2022 году.