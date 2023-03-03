«Зенит» оштрафовали на 200 тыс. руб за бросание снежков болельщиками в судью

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» оштрафован на 200 тысяч рублей за брошенные болельщиками в судейскую бригаду снежки в матче Кубка России по футболу с ульяновской «Волгой».

«Перед началом игры с сектора фанатов «Зенита» были брошены снежки, которые попали в судейскую бригаду. После матча также были брошены снежки в игроков. За это клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

3 марта пресс-атташе «Волги» Олег Савинов сообщил, что КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тыс. рублей за инцидент с брошенным на поле бананом во время матча с сине-бело-голубыми. В пресс-службе также отметили, что благодаря камерам видеонаблюдения увидели сделавшего это человека. Полиция ведёт его поиски.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Зенита» Малком неоднократно нарушал правила дорожного движения в 2022 году.