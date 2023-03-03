Агент Педриньо отреагировал на информацию, что игрок может вернуться в «Локомотив»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педриньо, который в настоящее время выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды, отреагировал на слухи, что игрок в скором времени может вернуться в московский клуб.

«Сан-Паулу» может вернуть игрока в «Локомотив» до конца недели? Первый раз об этом слышу. Ничего не могу сказать», — цитирует Гарсию Sport24.

2 марта стало известно, что Нуньес написала заявление в полицию по поводу насилия с нанесением телесных повреждений со стороны полузащитника. По информации СМИ, если бразильский клуб решит досрочно прервать аренду 23-летнего бразильца, то он вернётся в московскую команду.

Позже «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинений Педриньо в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» примет решение по поводу будущего Педриньо до конца этой недели.