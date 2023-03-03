Агент Педриньо отреагировал на информацию, что игрок может вернуться в «Локомотив»
- РИА Новости
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«Сан-Паулу» может вернуть игрока в «Локомотив» до конца недели? Первый раз об этом слышу. Ничего не могу сказать», — цитирует Гарсию Sport24.
2 марта стало известно, что Нуньес написала заявление в полицию по поводу насилия с нанесением телесных повреждений со стороны полузащитника. По информации СМИ, если бразильский клуб решит досрочно прервать аренду 23-летнего бразильца, то он вернётся в московскую команду.
Позже «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинений Педриньо в домашнем насилии.
Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» примет решение по поводу будущего Педриньо до конца этой недели.